Почётный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о знаковых политических фигурах прошлого и настоящего.



«Похвалы Гитлеру? Да, было такое. Однако я не говорил, что восхищаюсь им. Вступив во власть в 1930-х годах, он сделал много впечатляющего: больницы, поезда и всё остальное. Но дальнейшее было безумием и неправильным.



Дональд Трамп? Считаю, он делает отличную, превосходную работу. У него есть идеи, и он им следует.



Владимир Путин? Знаком с ним. Он не заслуживает той репутации, что у него есть в мире. Он простой и прямой человек», — приводит слова Берни Экклстоуна AutoCar.

Берни Экклстоун не раз высказывал слова восхищения президентом РФ Владимиром Путиным.