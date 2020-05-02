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«Сузуки» продлила контракт с Жоаном Миром на два года

«Сузуки» продлила контракт с Жоаном Миром на два года
Авто / Мотогонки 0

Команда MotoGP «Сузуки» продлила контракт с Жоаном Миром на два года, сообщает официальный сайт серии. Ранее команда на такой же срок продлила соглашение с Алексом Ринсом.

Джоан Мир дебютировал в MotoGP в 2019 году, годом ранее выиграв чемпионат Moto3. В общей сложности в прошлом сезоне дебютант десять раз финишировал в первой десятке.

«Я очень рад подписать контракт с „Сузуки“ ещё на два года, это лучшее, что могло произойти, моя мечта снова сбывается. Для меня это очень важно, поскольку у меня будет больше времени, чтобы раскрыть свой потенциал. Два года могут пройти быстро, но я готов выйти на более высокий уровень, и мы работаем каждый день, чтобы это произошло. Хочу поблагодарить команду за их доверие, давайте посмотрим, смогу ли я добиться тех результатов, на которые мы способны», — прокомментировал продление контракта Мир.

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