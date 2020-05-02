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Йос Ферстаппен: Феттель и Хэмилтон нервничают, когда Макс едет позади них

Йос Ферстаппен: Феттель и Хэмилтон нервничают, когда Макс едет позади них
Авто / Формула-1 0

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сказал, что доволен продлением контракта сына с командой до пандемии коронавируса и последующей отмены гонок. Ферстаппен-старший отметил яркий стиль пилотирования сына.

«Если бы пришлось договариваться о контракте в данной ситуации, это сильно бы отвлекало. Мы довольны работой в „Ред Булл“. Полагаю, в этом году мы стали ещё ближе к лидерам. Но посмотрим.

Макс всегда пилотирует на грани. И это то, что люди хотят видеть. Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон немного нервничают, когда Макс едет позади них. А разве это не прекрасно?» — цитирует Ферстаппена-старшего GPBlog.

Предполагается, что первая гонка сезона-2020 состоится в июле в Австрии.

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