Йос Ферстаппен: Феттель и Хэмилтон нервничают, когда Макс едет позади них

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сказал, что доволен продлением контракта сына с командой до пандемии коронавируса и последующей отмены гонок. Ферстаппен-старший отметил яркий стиль пилотирования сына.



«Если бы пришлось договариваться о контракте в данной ситуации, это сильно бы отвлекало. Мы довольны работой в „Ред Булл“. Полагаю, в этом году мы стали ещё ближе к лидерам. Но посмотрим.



Макс всегда пилотирует на грани. И это то, что люди хотят видеть. Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон немного нервничают, когда Макс едет позади них. А разве это не прекрасно?» — цитирует Ферстаппена-старшего GPBlog.

Предполагается, что первая гонка сезона-2020 состоится в июле в Австрии.