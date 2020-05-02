В Великобритании не смогут гарантировать проведение Гран-при ещё несколько недель

Управляющий директор Гран-при Великобритании Стюарт Прингл дал понять, что решение о проведение этапа Формулы-1 в 2020 году на трассе в Сильверстоуне ещё не принято и предстоит проделать ещё много работы.
«Ещё не знаем, будет ли у нас проведён этап без зрителей. Необходимо внести ясность. Нам нужно понять критерии, которые выставляет государство для проведения спортивного мероприятия за закрытыми дверями. Работаю над этим вместе с департаментом Министерства спорта.
У нас есть договорённость с Формулой-1, это даже не обсуждается. Желание провести этап есть с двух сторон, но пока это сложно и организационные моменты могут занять ещё несколько дней или даже недель. Нам нужно будет понять, что потребуется для безопасного проведения этапа. Это будет включать в себя и то, к чему мы не привыкли. К примеру, проведение тестов на коронавирус и другие подобные процедуры", — приводит слова Прингла RaceFans.
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