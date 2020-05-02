Экклстоун: я бы похоронил Формулу-E

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением, несёт ли не так давно созданная серия Формула-E реальную угрозу популярности Ф-1.

«Жаль нынешних пилотов Формулы-1, так как они должны оценивать влияние, которое оказывает на процессы Формула-E. Я бы похоронил этот чемпионат. Это бы обезопасило нас от каких-либо аргументов с их стороны. Но теперь все только и говорят об электрических машинах. Учитывая это, нужно будет набраться смелости, чтобы идти против Формулы-E», — приводит слова Экклстоуна Autocar.

Напомним, многие бывшие пилоты Формулы-1, завершившие в ней карьеру или попрощавшиеся с Ф-1 по иным причинам, выступают в Формуле-E. Среди них Жан-Эрик Вернь, Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Стоффель Вандорн, Паскаль Верляйн и другие.