Экклстоун: я бы похоронил Формулу-E
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением, несёт ли не так давно созданная серия Формула-E реальную угрозу популярности Ф-1.
«Жаль нынешних пилотов Формулы-1, так как они должны оценивать влияние, которое оказывает на процессы Формула-E. Я бы похоронил этот чемпионат. Это бы обезопасило нас от каких-либо аргументов с их стороны. Но теперь все только и говорят об электрических машинах. Учитывая это, нужно будет набраться смелости, чтобы идти против Формулы-E», — приводит слова Экклстоуна Autocar.
Напомним, многие бывшие пилоты Формулы-1, завершившие в ней карьеру или попрощавшиеся с Ф-1 по иным причинам, выступают в Формуле-E. Среди них Жан-Эрик Вернь, Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Стоффель Вандорн, Паскаль Верляйн и другие.
Читайте также
- 2 мая 2020
-
18:59
-
17:59
-
16:36
-
15:48
-
14:58
-
13:39
-
12:42
-
12:36
-
10:46
-
09:47
-
01:03
- 1 мая 2020
-
23:30
-
22:43
-
21:58
-
21:14
-
19:59
-
18:31
-
18:03
-
16:23
-
14:59
-
14:20
-
13:58
-
12:48
-
11:50
-
11:39
-
10:47
-
09:54
-
09:31
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
22:05
-
20:48
-
19:48
-
18:59
-
18:33
Партнерский контент