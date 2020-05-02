Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экклстоун: я бы похоронил Формулу-E

Экклстоун: я бы похоронил Формулу-E
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением, несёт ли не так давно созданная серия Формула-E реальную угрозу популярности Ф-1.

«Жаль нынешних пилотов Формулы-1, так как они должны оценивать влияние, которое оказывает на процессы Формула-E. Я бы похоронил этот чемпионат. Это бы обезопасило нас от каких-либо аргументов с их стороны. Но теперь все только и говорят об электрических машинах. Учитывая это, нужно будет набраться смелости, чтобы идти против Формулы-E», — приводит слова Экклстоуна Autocar.

Напомним, многие бывшие пилоты Формулы-1, завершившие в ней карьеру или попрощавшиеся с Ф-1 по иным причинам, выступают в Формуле-E. Среди них Жан-Эрик Вернь, Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Стоффель Вандорн, Паскаль Верляйн и другие.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020