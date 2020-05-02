Сайнс назвал три лучших момента в карьере

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, какие из моментов за годы карьеры в Формуле-1 он считает самыми лучшими.

«Мои лучшие воспоминания за годы, проведённые в Формуле-1? Все знают, что в первую очередь речь пойдёт о моём подиуме на Гран-при Бразилии в 2019 году. Кроме того, вспоминается последняя гонка минувшего сезона. Гран-при Абу-Даби был особенным, я сумел завоевать десятое место и гарантировал шестое место в общем зачёте, это было очень непросто.

Ещё вспоминается моя гонка на Гран-при Австралии в 2015 году. Я очень нервничал в преддверии дебюта в Формуле-1. Я никогда не забуду тот день», — приводит слова испанца Marca.

Напомним, в минувшем сезоне Карлос Сайнс, набрав 96 очков, занял шестое место в общем зачёте.