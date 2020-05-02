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Боттас показал свои альтернативные тренировки

Боттас показал свои альтернативные тренировки
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал, как он поддерживает форму во время карантина. Финн разместил фотографию на своей странице в «Инстаграме», на которой он колет дрова.

«Альтернативные тренировки», — подписал Боттас фотографию.

Соответствующий пост можно увидеть на странице пилота в социальной сети «Инстаграм».

Интересно, что подписчики Боттаса оценили его старания и оригинальность идеи. Множество болельщиков сравнило его с героем известного фильма «Рокки».

Напомним, Рокки Бальбоа по сценарию фильма готовился к боксёрским поединкам, занимаясь колкой дров. Часть подписчиков сравнила Валттери с викингом, а кто-то задавал вопрос, чем сейчас занимается напарник финна по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон.

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