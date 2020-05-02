Феттель дебютировал в виртуальных гонках. Его развернуло на первом круге

Сегодня, 2 мая, были проведены две виртуальные Гонки легенд. Их участники воспользовались конфигурацией трассы «Сепанг».

Пилоты должны были пилотировать машины Brabham BT44B образца 1975 года. Победителем первой гонки, дистанция которой составляла восемь кругов, стал Хуан Пабло Монтойя, второе место досталось чемпиону Формулы-1 Дженсону Баттону, а третья позиция осталась за Эмануэлле Пирро, который на последнем круге обошёл Витантонио Льюцци.

Гонка была примечательна также и тем, что впервые в виртуальном формате выступил Себастьян Феттель. Немца развернуло уже на первом круге, в итоге он финишировал пятнадцатым.

Во второй гонке победа досталась Адриану Фернандесу, второе место завоевал Даррен Тёрнер, а третьим снова стал Эмануэлле Пирро. Феттель финишировал двенадцатым.