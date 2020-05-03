В виртуальной гонке IndyCar две аварии на финише, круговой лишил Норриса победы

2 мая руководство IndyCar провело очередную виртуальную гонку серии. Её завершение ознаменовалось большим скандалом. Победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2019 года и чемпион серии 2016 года Симон Пажно, будучи круговым, подставился под лидировавшего Ландо Норриса и фактически лишил того победы.

Во время стрима Пажно признался, что не хотел отдавать победу представителю Формулы-1, но отметил, что хотел просто притормозить, но избежать аварии.

Но ещё больше оскандалился Сантино Феруччи. Американец устроил серьёзную аварию и при этом признался, что пошёл на опасный манёвр лишь потому, что это виртуальный формат состязаний. Организаторы гонки посчитали, что заявление Сантино вредит репутации виртуальных гонок, и, возможно, применят к нему санкции. В целом инциденты привели к серьёзным скандалам.

Видео аварий можно посмотреть на странице IndyCar в «Твиттере». Права на видео принадлежат IndyCar.