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Хэмилтон: никто не сможет стать пилотом Формулы-1 лишь благодаря таланту

Хэмилтон: никто не сможет стать пилотом Формулы-1 лишь благодаря таланту
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что попасть в Формулу-1 лишь благодаря таланту практически невозможно.

«Никто не сможет стать пилотом Формулы-1, полагаясь лишь на талант. На протяжении сезона нужно всегда оставаться в форме, постоянно тренироваться, ведь я должен уметь контролировать машину, которая тяжелее меня в восемь раз. Так что кроме всего прочего я должен хорошо спать, соблюдать диету. Всё это очень важно», — приводит слова британца GPblog.

Напомним, Льюис Хэмилтон — шестикратный чемпион мира Формулы-1. Последние три года неизменным победителем чемпионата является именно он. В минувшем сезоне Хэмилтон набрал 413 очков, опередив ближайшего преследователя, напарника по команде Валттери Боттаса наа 87 баллов.

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