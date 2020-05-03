Прост объяснил, почему в «Рено» решились заменить Хюлькенберга на Окона

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 советник «Рено» Ален Прост объяснил, почему во французской команде решились заменить Нико Хюлькенберга на Эстебана Окона. По словам функционера, с Оконом можно планировать будущее коллектива.

«Эстебан молод и представляет Францию, но даже не это было приоритетом. Он пилот будущего, с которым мы подписали трёхлетний контракт. По факту, двухлетний с опцией продления.

С Нико речь шла о годичном контракте, но это было сложно, потому как он хотел идти по другому пути. Строить планы с Хюлькенбергом было труднее. Машина не прогрессировала, и нам было бы сложно готовиться к будущему, зная, что и Хюлькенберг, и Риккардо находятся на истекающих контрактах", — приводит слова Проста Nextgen-Auto.