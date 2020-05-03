Норрис назвал Пажно «немного завистливым»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о виртуальной гонке IndyCar, в которой он лишился победы на последнем круге из-за Симона Пажно, спровоцировавшего аварию, а до этого всячески мешавшего британцу, преследуя цель помешать победить в гонке IndyCar представителю Формулы-1.
«Он извинился. Сказал, что планировал заехать на пит-стоп и просто пытался замедлить меня, он не хотел, чтобы я победил. Пытался замедлить меня, у него не было намерений выбить меня. Знал ли он, сколько времени я потратил, отрабатывая тот поворот? Сколько времени было потрачено на тренировки? Чтобы всё работало идеально, я потратил на тренировки практически сутки. Но теперь, из-за того что этот парень немного завистливый, гонка была разрушена», — приводит слова британца Crash.
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