Хорнер — о работе с «Рено» над аппаратами ИВЛ: в такой ситуации нужно забыть о конфликтах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о совместной работе с «Рено» в проекте по разработке аппаратов ИВЛ.



«Как только начался кризис, мы обратились к правительству и скоординировались с другими командами. Определили проект, на который нас направили, и нашим партнёром оказался „Рено“. Очень удивился, сколько человек поддержало этот проект, люди работали круглыми сутками. Наши лучшие инженеры приняли участие в проекте, например наш главный конструктор Роб Маршалл.



Мы сразу начали работать вместе с „Рено“, поскольку в такой ситуации нужно забыть о конфликтах. Главное — решить проблемы. На нашей базе работали сотрудники „Рено“, пользовались нашим оборудованием, и при этом они были в своей форме. В других обстоятельствах такое было бы трудно представить», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.