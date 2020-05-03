Хорнер — о работе с «Рено» над аппаратами ИВЛ: в такой ситуации нужно забыть о конфликтах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о совместной работе с «Рено» в проекте по разработке аппаратов ИВЛ.
«Как только начался кризис, мы обратились к правительству и скоординировались с другими командами. Определили проект, на который нас направили, и нашим партнёром оказался „Рено“. Очень удивился, сколько человек поддержало этот проект, люди работали круглыми сутками. Наши лучшие инженеры приняли участие в проекте, например наш главный конструктор Роб Маршалл.
Мы сразу начали работать вместе с „Рено“, поскольку в такой ситуации нужно забыть о конфликтах. Главное — решить проблемы. На нашей базе работали сотрудники „Рено“, пользовались нашим оборудованием, и при этом они были в своей форме. В других обстоятельствах такое было бы трудно представить», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
- 3 мая 2020
-
18:50
-
17:39
-
16:43
-
15:52
-
14:57
-
13:49
-
12:26
-
11:19
-
09:47
-
00:53
-
00:07
- 2 мая 2020
-
23:23
-
21:31
-
21:13
-
20:06
-
18:59
-
17:59
-
16:36
-
15:48
-
14:58
-
13:39
-
12:42
-
12:36
-
10:46
-
09:47
-
01:03
- 1 мая 2020
-
23:30
-
22:43
-
21:58
-
21:14
-
19:59
-
18:31
-
18:03
-
16:23
-
14:59