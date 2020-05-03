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Хорнер — о работе с «Рено» над аппаратами ИВЛ: в такой ситуации нужно забыть о конфликтах

Хорнер — о работе с «Рено» над аппаратами ИВЛ: в такой ситуации нужно забыть о конфликтах
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о совместной работе с «Рено» в проекте по разработке аппаратов ИВЛ.

«Как только начался кризис, мы обратились к правительству и скоординировались с другими командами. Определили проект, на который нас направили, и нашим партнёром оказался „Рено“. Очень удивился, сколько человек поддержало этот проект, люди работали круглыми сутками. Наши лучшие инженеры приняли участие в проекте, например наш главный конструктор Роб Маршалл.

Мы сразу начали работать вместе с „Рено“, поскольку в такой ситуации нужно забыть о конфликтах. Главное — решить проблемы. На нашей базе работали сотрудники „Рено“, пользовались нашим оборудованием, и при этом они были в своей форме. В других обстоятельствах такое было бы трудно представить», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.

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