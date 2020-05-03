Расселл: в первых гонках сезона мы должны пользоваться ошибками опытных пилотов

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что в первых гонках сезона у команды будет хороший шанс показать отличные результаты.
«Многие пилоты начнут чемпионат не в лучшей форме, это будет нашим шансом. Если опытные пилоты будут уставать или ошибаться, то именно в первых гонках мы должны пользоваться их ошибками. Я постоянно провожу тренировки, я делаю всё возможное, чтобы быть максимально готовым к старту сезона. В первых гонках всем придётся непросто. Можно сколько угодно тренироваться, но бегать и поднимать тяжести это не то же самое, что и ехать по Сильверстоуну со скоростью 350 км/ч.
Перегрузки напомнят о себе уже в первых тренировках. Но никто не будет на том же уровне, что и прежде. Такой возможности у нас больше не будет. Из первых гонок мы должны извлечь максимум», — приводит слова Джорджа Расселла Crash.
- 3 мая 2020
-
19:46
-
18:50
-
17:39
-
16:43
-
15:52
-
14:57
-
13:49
-
12:26
-
11:19
-
09:47
-
00:53
-
00:07
- 2 мая 2020
-
23:23
-
21:31
-
21:13
-
20:06
-
18:59
-
17:59
-
16:36
-
15:48
-
14:58
-
13:39
-
12:42
-
12:36
-
10:46
-
09:47
-
01:03
- 1 мая 2020
-
23:30
-
22:43
-
21:58
-
21:14
-
19:59
-
18:31
-
18:03
-
16:23