Расселл: в первых гонках сезона мы должны пользоваться ошибками опытных пилотов

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что в первых гонках сезона у команды будет хороший шанс показать отличные результаты.



«Многие пилоты начнут чемпионат не в лучшей форме, это будет нашим шансом. Если опытные пилоты будут уставать или ошибаться, то именно в первых гонках мы должны пользоваться их ошибками. Я постоянно провожу тренировки, я делаю всё возможное, чтобы быть максимально готовым к старту сезона. В первых гонках всем придётся непросто. Можно сколько угодно тренироваться, но бегать и поднимать тяжести это не то же самое, что и ехать по Сильверстоуну со скоростью 350 км/ч.



Перегрузки напомнят о себе уже в первых тренировках. Но никто не будет на том же уровне, что и прежде. Такой возможности у нас больше не будет. Из первых гонок мы должны извлечь максимум», — приводит слова Джорджа Расселла Crash.