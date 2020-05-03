Красивая борьба Албона и Леклера в виртуальной гонке. Видео

Пилот «Ред Булл» Александер Албон и гонщик «Феррари» Шарль Леклер устроили невероятную борьбу во время виртуального Гран-при Нидерландов, который прошёл на трассе «Интерлагос». Гонка проходила на виртуальной версии бразильского автодрома в связи с тем, что «Зандворт» не был добавлен в игру, посвящённую сезону-2019, однако по дате гонка была привязана именно к этапу в Нидерландах, который по первоначальному плану должен был пройти 3 мая.
Албон и Леклер в ходе гонки постоянно менялись позициями, зачастую проходя повороты колесо в колесо.
По итогам гонки победу в этой дуэли одержал Александер Албон, а Шарль Леклер финишировал вторым, однако из-за штрафа после финиша откатился на третью позицию.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Ред Булл».
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