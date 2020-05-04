Норрис опередил сразу двоих соперников в одном повороте во время виртуальной гонки. Видео

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опубликовал в своём «твиттере» видеозапись того, как он одним манёвром опередил сразу двоих соперников во время виртуальной гонки Гран-при Нидерландов, который прошёл на трассе «Интерлагос». Гонка проходила на виртуальной версии бразильского автодрома в связи с тем, что «Зандворт» не был добавлен в игру, посвящённую сезону-2019, однако по дате гонка была привязана именно к этапу в Нидерландах, который по первоначальному плану должен был пройти 3 мая.



Норрис закончил гонку на 10-м месте. Он не смог принять участие в квалификации и был вынужден стартовать с последнего ряда стартового поля. На старте Ландо допустил фальстарт и получил проезд по пит-лейн, но это не помешало ему финишировать в очках.



На видео Ландо прорывается с 13-й на 11-ю позицию, опередив Петера Сольберга и Хуана-Мануэля Корреа.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Ландо Норриса.