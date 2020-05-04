Прост: у «Рено» нет опциона, чтобы удержать Риккардо

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 и советник «Рено» Ален Прост полагает, что команде будет трудно удержать Даниэля Риккардо, если тот захочет покинуть французский коллектив после завершения контракта.



«У Даниэля есть контракт до конца 2020 года. Так что после этого он свободен. У нас нет никакого туза в рукаве в виде опциона. Конечно, мы начали обсуждать возможность нового соглашения. Но в 2021 году будут действовать те же правила, что и в сезоне-2020, это означает, что ситуация останется не идеальной для нас.



В любом случае несомненно, что Даниэль в определённой степени хочет продолжить сотрудничество с нами. Нельзя сказать, что он сделал ставку, перейдя в «Рено», но у него был определённый план – прогрессировать вместе с нами. И пока с этой точки зрения всё выглядит оптимистично. Не думаю, что он уйдёт обратно в «Ред Булл», там всё отдано Максу Ферстаппену», — приводит слова Проста GPblog.



Четырёхкратный чемпион мира отметил, что команда пока не готова делать акцент на молодых гонщиках, таких как Кристиан Лундгор.



«Мы понятия не имеем, что произойдёт с Формулой-2, Формулой-3 или Формулой «Рено». Сейчас там очень много молодых пилотов, которые просто не имеют шанса гоняться. Соответственно мы не можем полностью оценить их», — добавил Прост.