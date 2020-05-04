Джордан: «Мерседес», «Хонда» и, возможно, «Рено» покинут Ф-1 в ближайшие два года

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан выразил мнение, что в скором времени «Мерседес», «Хонда» и «Рено» покинут чемпионат мира.



«Я убежден, что «Мерседес», «Хонда» и, возможно, «Рено» откажутся от участия в Формуле-1 в течение следующих двух лет. В «Феррари» мыслят не совсем так, как другие автопроизводители. У «Скудерии» в жилах течёт кровь Формулы-1, для них оставить чемпионат мира — вообще не вариант.



Поэтому будущее Формулы-1 будет состоять из «Феррари», «Ред Булл» и, скорее всего, «Макларена», — приводит слова Джордана F1-Insider.



Ранее Джордан предположил, что «Мерседес» продаст команду Лоуренсу Строллу, но останется в Формуле-1 в качестве поставщика силовых установок и продолжит работу с «Маклареном».

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