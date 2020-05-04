Албон: после финиша виртуального Гран-при меня трясло

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился эмоциями от победы в виртуальном Гран-при Формулы-1, который проходил на трассе «Интерлагос».



«После финиша меня трясло, в моём теле было безумно много адреналина! Гонять на симуляторе было страшнее, чем в реальной жизни. Невероятное давление. Шарль показал отличную скорость, но его стратегия меня удивила. Я думал, что большинство после «софта» перейдут на «медиум», но он решил заехать на пит-стоп раньше и поставить «хард». В этом моя стратегия была удачнее. Шарль постоянно меня обгонял, и я начал нервничать насчёт Джорджа Расселла, который начал к нам приближаться», – приводит слова Албона Crash.net.



Леклер также признался, что ему понравилась борьба с гонщиком «Ред Булл» и признался, что допустил ошибку в стратегии.



«Я слишком рано заехал в боксы, и на «харде» у меня возникли проблемы. Хотя из-за DRS гонка получилась забавной. К сожалению, я получил штраф. Из-за чего происходящее потеряло некий интерес. Но я продолжил обгонять Алекса и получил удовольствие от Гран-при», — отметил Шарль.