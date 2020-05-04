Ферстаппен предложил заменить разбор гоночных инцидентов боксёрскими поединками

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил, что было бы здорово установить во время гонок Формулы-1 в паддоке боксёрский ринг, на котором гонщики смогут выяснять отношения в случае спорных ситуаций. Это забавное предложение спортсмен из Нидерландов сделал после аварии в виртуальной гонке IndyCar.



На последнем круге чемпион IndyCar 2016 года Симон Пажно, уступая круг, решил помешать лидировавшему Ландо Норрису выиграть гонку. Во время стрима француз признался, что не хотел отдавать победу представителю Формулы-1. Он заявил, что не планировал устроить аварию, а хотел просто притормозить лидера.



«Знаете, что иногда было бы здорово делать? Вместо всех этих походов к стюардам поставить в паддоке боксёрский ринг и там выяснять, кто прав», – приводит слова Ферстаппена Planet F1.