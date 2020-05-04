Сайнс рассказал, в какую эпоху Ф-1 он хотел бы пилотировать

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший рассказал, в каких сезонах Формулы-1 он хотел бы принять участие, будь у него такая возможность. Кроме того испанец назвал две трассы, на которых ему хотелось бы попробовать себя за рулём болида Ф-1.



«В какую эпоху я хотел бы выступать? Это сложно, но я назову 2007 и 2008 годы. По мне, именно в это время в Формуле-1 были самые красивые машины. Мне понравился сезон, в котором Льюис Хэмилтон противостоял Фернандо Алонсо, и год, когда он боролся с Фелипе Массой.



В 2006 году машины тоже были прекрасны, и Фернандо рассказал мне, насколько они крутые. Ещё я бы выбрал 2012 и 2013 годы, потому что конкуренция в те сезоны была намного жёстче, чем сейчас. За победы боролись пять-шесть пилотов. Это то, чего не хватает Формуле-1 сегодня.



Если говорить о трассах, которых нет в календаре, то я бы с удовольствием выступал бы в Макао. Это невозможно на современных машинах Формулы-1, но я скучаю по гонкам Формулы-3 на этом треке. Ещё одна трасса, которую вы все прекрасно знаете, — это «Нордшляйфе». Но выступать там тоже невозможно. Это была отличная гоночная трасса, но Макао в моём списке идёт под первым номером», — приводит слова Сайнса Planet F1.