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Масса: сильно страдал в роли напарника Алонсо

Масса: сильно страдал в роли напарника Алонсо
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился воспоминаниями о совместной работе с Фернандо Алонсо.

«Самым сильным моим напарником был Фернандо Алонсо. Я не хочу принижать Михаэля, но Алонсо, без сомнения, был столь же талантливым и быстрым. Когда я пришёл в „Феррари“, у Шумахера уже была власть в команде и я считал его старшим братом. Работа с Алонсо была похожей, но он сумел всё вывернуть в свою пользу.

Во время нашей первой совместной гонки в Австралии шёл дождь, мы были на третьем и четвёртом месте. Фернандо был позади меня, тогда команда попросила меня его пропустить. Я отказался, потому что в этом не было смысла, но это был психологический удар.

Затем он просто пытался сломить меня ментально, чтобы я делал то, что он хочет. Я сильно страдал в роли напарника Алонсо. Я хорошо с ним ладил, но он получал всё в команде за моей спиной, потому что он всегда добивался своего. Мне пришлось много работать над этим в моей борьбе с Алонсо», — приводит слова Фелипе Массы GPBlog.

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