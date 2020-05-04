Масса: сильно страдал в роли напарника Алонсо

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился воспоминаниями о совместной работе с Фернандо Алонсо.
«Самым сильным моим напарником был Фернандо Алонсо. Я не хочу принижать Михаэля, но Алонсо, без сомнения, был столь же талантливым и быстрым. Когда я пришёл в „Феррари“, у Шумахера уже была власть в команде и я считал его старшим братом. Работа с Алонсо была похожей, но он сумел всё вывернуть в свою пользу.
Во время нашей первой совместной гонки в Австралии шёл дождь, мы были на третьем и четвёртом месте. Фернандо был позади меня, тогда команда попросила меня его пропустить. Я отказался, потому что в этом не было смысла, но это был психологический удар.
Затем он просто пытался сломить меня ментально, чтобы я делал то, что он хочет. Я сильно страдал в роли напарника Алонсо. Я хорошо с ним ладил, но он получал всё в команде за моей спиной, потому что он всегда добивался своего. Мне пришлось много работать над этим в моей борьбе с Алонсо», — приводит слова Фелипе Массы GPBlog.
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