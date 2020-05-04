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Хорнер: контролировать ограничение расходов будет невозможно

Хорнер: контролировать ограничение расходов будет невозможно
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил сомнение в том, что лимит расходов будет работать в Формуле-1 так, как он должен.

«Если серия не существует на протяжении года, то она теряет всю свою целостность. Команды, которые работают на пределе возможностей, попросту не выживут. Гонки — источник их дохода. Если закрыть чемпионат на год, заморозить его, то это нанесёт огромный ущерб.

В нашем бизнесе все команды организованы по-своему, каждая тратит столько, сколько может себе позволить. Контролировать ограничение расходов будет невозможно, потому что корпорации работают по-разному. У „Феррари“ вообще один набор счетов для дорожных и гоночных машин, и как в этом разбираться?», — приводит слова Кристиана Хорнера The Telegraph.

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