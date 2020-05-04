Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Даниил Квят: до начала сезона все разговоры о переходах не имеют смысла

Даниил Квят: до начала сезона все разговоры о переходах не имеют смысла
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о том, как повлияет вынужденный перерыв на форму команд, и ответил на вопрос, хочет ли он сменить команду и перейти в один из коллективов, находящихся в топ-3 чемпионата, — «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл».

«У инженеров после зимних тестов всегда много идей. Особенно сейчас, когда был перерыв, все смогли отдохнуть и вернуться с новыми задумками. В этом есть какой-то позитив.

Если сейчас с такой уверенностью говорят о датах начала в Австрии, и ситуаций останется такой же, то есть уверенность, что всё будет хорошо.

Самое важное, чтобы сезон начался. До этого момента все разговоры о переходах не имеют смысла», — сказал Даниил Квят в беседе с Евгением Кустовым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020