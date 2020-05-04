Даниил Квят: до начала сезона все разговоры о переходах не имеют смысла

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о том, как повлияет вынужденный перерыв на форму команд, и ответил на вопрос, хочет ли он сменить команду и перейти в один из коллективов, находящихся в топ-3 чемпионата, — «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл».



«У инженеров после зимних тестов всегда много идей. Особенно сейчас, когда был перерыв, все смогли отдохнуть и вернуться с новыми задумками. В этом есть какой-то позитив.



Если сейчас с такой уверенностью говорят о датах начала в Австрии, и ситуаций останется такой же, то есть уверенность, что всё будет хорошо.



Самое важное, чтобы сезон начался. До этого момента все разговоры о переходах не имеют смысла», — сказал Даниил Квят в беседе с Евгением Кустовым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».