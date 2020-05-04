Бюджеты команд Формулы-1 будут сокращены до $ 145 млн

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что команды и ФИА смогли договориться об ограничении бюджетов до $ 145 млн с 2021 года.



«Мы начинали со $ 175 млн и много работали, чтобы достичь этой суммы. Теперь же, в условиях кризиса, мы начнём со $ 145 млн. Теперь мы обсуждаем, насколько сильно будут сокращены бюджеты в дальнейшем, в ближайшие годы.



В ближайшие дни командам сообщат все детали. В самом начале целью сокращения бюджета было уравнивание конкурентоспособности команд, но сейчас главное — экономическая стабильность Формулы-1. Думаю, сейчас это важно и для крупных команд, и для коллективов поменьше. Идея предельно ясна: все должны сократить расходы.



По новому договору согласия небольшие команды будут получать больше призовых, что позволит им стабилизировать ситуацию и гарантировать себе будущее в Формуле-1», — приводит слова Росса Брауна Sky Sports.