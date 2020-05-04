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Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1

Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.

«Я думаю, что будет интересно посмотреть на развитие чемпионата, как будет построен график, все непредсказуемо, ничего не подтверждено. придётся ждать и иногда действовать по ситуации. Всё будет зависеть от ситуации в странах на момент, когда мы будем туда приезжать. В Австралии все было спланировано, но в день начала этапа сказали, что всё срывается. нужно запастись терпением и ждать решений от руководства. надеемся, что они выстроят логичный график, чтобы мы везде успевали и что не будет сумасшедших перелётов.

Что бы я изменил в регламенте Формулы-1? Я бы засплитил все команды. Самая большая проблема в том, что между топ-командами и командами послабее большая разница в машинах. Тогда гонки получатся намного интереснее», — рассказал Даниил Квят в эфире «Ред Булл Россия».

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