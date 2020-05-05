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В соцсетях Ф-1 показали, как Расселл постоянно издевается над Албоном

В соцсетях Ф-1 показали, как Расселл постоянно издевается над Албоном
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с нарезкой реакции пилота «Ред Булл» Александера Албона на издевательства гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла во время различных виртуальных заездов. Оба гонщика накануне приняли участие в официальном турнире Ф-1.

3 мая пилоты соревновались в виртуальном Гран-при на трассе «Интерлагос». Победу в гонке одержал Албон, Расселл финишировал вторым, третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Видео доступна на официальной страницы Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, из-за пандемии коронавируса первые 10 гонок сезона в Формуле-1 были отменены или перенесены. Руководство чемпионата ещё не представило новый календарь на 2020 год. Предполагается, что сезон начнётся в июле с двух гонок в Австрии.

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