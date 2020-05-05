Видео неожиданной победы Норриса в виртуальной гонке. Соперник выбил лидировавшего Сайнса

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опубликовал в своём Twitch-канале запись неожиданной победы в одной из виртуальных гонок. На заключительном круге британец шёл третьим и не претендовал на первое место по итогам заезда. Но его соперники столкнулись в последней шикане, подарив Ландо победу.
Эпизод произошёл во время виртуальной гонки на трассе «Сильверстоун». Участник молодёжной программы «Ред Булл» Патрисио О'Уорд попросту выбил с трассы лидировавшего Карлоса Сайнса.
Видео доступно на странице Ландо Норриса в Twitch.
Ранее Норрис финишировал на 10-м месте в виртуальном Гран-при Формулы-1 на «Интерлагосе». Он не смог принять участие в квалификации и был вынужден стартовать с последнего ряда стартового поля. На старте Ландо допустил фальстарт и получил проезд по пит-лейн, но это не помешало ему финишировать в очках.
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