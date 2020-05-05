«Макларен» не будет подавать протест на «розовый «Мерседес» от «Рейсинг Пойнт»

Глава «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что его команда не присоединится к «Рено» и не будет подавать протест на новый болид «Рейсинг Пойнт», который назвали «розовым «Мерседесом».



На предсезонных тестах болид «Рейсинг Пойнт» показал отличную скорость, и некоторые команды выступили с заявлениями, что британский коллектив, по сути, скопировал прошлогодний «Мерседес».



«Макларен» является независимым производителем гоночных автомобилей, и мы хотим оставаться такими. Перед нами стоят амбициозные цели. И мы стремимся достичь их с помощью тяжёлой работы. Я уверён, что всё в этой машине «Рейсинг Пойнт» законно. Не вижу оснований для протеста. И, кроме того, у меня нет времени на то, чтобы впустую тратить свою энергию. Для меня важнее другие вопросы — например, бюджетный лимит», — приводит слова Зайдля Planet F1.

ФИА не нашла подтверждений, что болид «Рейсинг Пойнт» является «розовым «Мерседесом»