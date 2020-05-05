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Росс Браун рассказал, как будет организована работа паддока, когда сезон Ф-1 возобновится

Росс Браун рассказал, как будет организована работа паддока, когда сезон Ф-1 возобновится
Авто / Формула-1 0

Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что сотрудники паддока после возобновления чемпионата мира в июле будут проверяться на коронавирус каждые два дня, а члены разных команд не смогут контактировать между собой.

«ФИА отлично справляется с созданием необходимой структуры. Все сотрудники будут проверены на коронавирус ещё до того, как попадут в паддок. Им будут выданы специальные разрешения. Затем каждые два дня им предстоит проходить повторное тестирование. За этим будет следить специальный уполномоченный орган.

У нас будут ограничения на то, как люди смогут перемещаются по паддоку. Мы не можем организовать дистанцирование внутри каждой команды. Но, по сути, весь паддок будет напоминать небольшой пузырь изоляции. Команды останутся в своих группах, они не будут контактировать с другими. У каждой будет свой кейтеринг, никаких моторхоумов.

Меня очень воодушевляет то, что я вижу и слышу в последние дни. Уверен, мы сможем обеспечить безопасную среду и возобновить чемпионат», — приводит слова Брауна RaceFans.

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