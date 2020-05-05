«Лукойл Рейсинг» назвала состав пилотов и машины на сезон СМП РСКГ

В 2020 году в российском чемпионате СМП РСКГ команда «Лукойл Рейсинг» будет представлена четырьмя пилотами, которые сядут за руль автомобилей двух марок.

Как сообщает гоночный коллектив, седаны Audi RS3 LMS получат в своё распоряжение Алексей Дудукало и Антон Бадоев, а хэтчбеки Hyundai i30 N TCR будут пилотировать Иван Лукашевич и Андрей Масленников.

Hyundai i30 N TCR и Audi RS3 LMS команды «Лукойл Рейсинг» Фото: «Лукойл Рейсинг»

«Для 11-кратного чемпиона России это будет уже третий сезон на Audi, и из всех автомобилей категории TCR он наиболее комфортен для Алексея, так что здесь Дудукало будет в своей тарелке. У Антона этот год будет дебютным на Audi RS3, но Антон уже успел проехать на нём пару тестовых дней.



Иван Лукашевич продолжит выступать на Hyundai i30 N, в этот раз вместе с Андреем Масленниковым. За пару лет Андрей успел поездить на всех марках автомобилей этой категории, используемых в „Лукойл Рейсинг“. Андрей начинал карьеру в команде на SEAT Leon с коробкой DSG, затем ездил на Cupra Leon и Audi RS3 с секвентальными коробками, а теперь и на Hyundai i30 N», — подчеркнули в команде.

Напомним, сезон СМП РСКГ 2020 года должен был стартовать 9-10 мая этапом в Сочи, но из-за пандемии коронавируса начало чемпионата было отложено. Обновлённый календарь первенства организаторы серии должны представить в ближайшее время.