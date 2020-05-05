Фанат собрал дома симулятор болида Сенны и попробовал побить рекорд Айртона в Монако

Поклонник Формулы-1 и трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны по имени Ацуши Хрок создал у себя дома симулятор, повторяющий болид «Макларена» 1991 года, и попробовал превзойти время поула легендарного бразильца на трассе в Монако.



Болельщик построил сим-установку, максимально воспроизводящую поведение болида MP4/6. Система оснащена рычагом переключения передач, тремя педалями и ремнями безопасности, а также камерой, которая воспроизводит вид из кабины. Гидравлическая система симулятора повторяет работу подвески и создаёт нужные перегрузки. Всё это интегрировано с программной оболочкой rFactor 2.



Для чистоты эксперимента Хрок использовал копии шлема и комбинезона Сенны. Но, как видно на видео, ему не удалось превзойти время Айртона (1.20,344) из-за трафика на быстром круге.

Видео доступно на странице Atsushi Hrok в YouTube.