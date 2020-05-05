Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Фанат собрал дома симулятор болида Сенны и попробовал побить рекорд Айртона в Монако

Фанат собрал дома симулятор болида Сенны и попробовал побить рекорд Айртона в Монако
Авто / Формула-1 0

Поклонник Формулы-1 и трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны по имени Ацуши Хрок создал у себя дома симулятор, повторяющий болид «Макларена» 1991 года, и попробовал превзойти время поула легендарного бразильца на трассе в Монако.

Болельщик построил сим-установку, максимально воспроизводящую поведение болида MP4/6. Система оснащена рычагом переключения передач, тремя педалями и ремнями безопасности, а также камерой, которая воспроизводит вид из кабины. Гидравлическая система симулятора повторяет работу подвески и создаёт нужные перегрузки. Всё это интегрировано с программной оболочкой rFactor 2.

Для чистоты эксперимента Хрок использовал копии шлема и комбинезона Сенны. Но, как видно на видео, ему не удалось превзойти время Айртона (1.20,344) из-за трафика на быстром круге.

Видео доступно на странице Atsushi Hrok в YouTube.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020