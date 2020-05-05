Новым президентом ФИА может стать Лука ди Монтедземоло

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло может заменить Жана Тодта на посту президента Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает итальянское издание Autosprint.



Тодт не сможет баллотироваться на следующий срок, так как это запрещает устав федерации. Четыре года — максимум по нынешним правилам. По информации итальянских журналистов, кандидатуру ди Монтедземоло поддерживает бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун.



В числе других кандидатов на роль главы ФИА называются генеральный менеджер Prodrive Дэвид Ричардс, босс Формулы-E Алехандро Агаг и действующий вице-президента Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем. Предполагается, что именно последнего на выборах будет поддерживать Тодт.