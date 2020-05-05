Магнуссен первым из пилотов Ф-1 приступил к тренировкам на реальной гоночной трассе

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен во время пандемии первым из гонщиков Формулы-1 приступил к тренировкам с гоночной техникой. Датчанин воспользовался ситуацией у себя в стране и начал посещать картодром. Кевин проводит регулярные тренировки за рулём машины класса KZ.



«Я очень люблю картинг и безумно счастлив вернуться на настоящую гоночную трассу. Управлять этими машинами так же весело, как и пилотировать болид Формулы-1. Конечно, это не похоже на реальные соревнования, к которым я привык, но хотя бы заставляет вас думать о гонках, погружает вас в атмосферу.

Вдобавок картинг очень помогает физически. Считаю, что занятия им — лучший вид тренировок для пилотов. Я чувствую себя более уставшим и истощённым, чем после посещения спортзала.

Обычно там, откуда я родом, картодромы закрыты зимой, а во время сезона у меня нет времени посещать их. Но сейчас ситуация иная. Скоро лето, трассы уже открылись. Я использую эти дни, чтобы с помощью картинга привести себя в форму», — приводит слова Магнуссена The Race.