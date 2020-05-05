Болельщики назвали Сайнса величайшим раллийным пилотом всех времён

На официальном сайте WRC подвели итоги голосования за звание лучшего пилота чемпионатов мира по ралли всех времён. Болельщики присудили этот неофициальный титут Карлосу Сайнсу. В финальном раунде голосования он опередил Себастьена Лёба.
Лёб и Сайнс получили равное количество голосов журналистов, но на стороне испанца было большинство болельщиков — 57%. Всего в опросе приняли участие 300 тыс. человек (80 тыс. – в финальном раунде).
«Я очень счастлив и горжусь этим признанием. Не нужно говорить, как высоко я ценю Себастьена Лёба. Он не меньше меня достоин быть величайшим. Не только он, все чемпионы мира заслуживают этого. Но кто-то должен был победить. Я отдал ралли всё. Это моя жизнь, моя мечта. Сегодня я получил от всей раллийной семьи улыбку и признание», – приводит слова Сайнса сайт WRC.
Сайнс становился чемпионом мира в 1990 и 1992 годах, выступая на «Тойоте». Всего на его счету 26 побед в 196 стартах.
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