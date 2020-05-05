«Макларен» предложил болельщикам выбрать двух лучших пилотов в истории команды

Пресс-служба «Макларена» предложила болельщикам выбрать идеальную пару пилотов из тех, что ранее выступали в британской команде. Опрос будет проводиться по нокаут-системе. Фанаты смогут выбирать одного из двух гонщиков: победитель выходит в следующий раунд, проигравший покидает голосование.
Для удобства команда заранее подготовила список из 16 кандидатов.
Пилоты «Макларена» — количество гонок (за Макларен) – победы – титулы:
Фернандо Алонсо — 314 (95) — 32 — 2
Герхард Бергер — 210 (48) — 10 — 0
Дженсон Баттон — 308 (137) — 15 — 1
Дэвид Култхард — 247 (150) — 13 — 0
Эмерсон Фиттипальди — 145 (29) — 14 — 2
Мика Хаккинен -163 (132) — 20 — 2
Льюис Хэмилтон — 250 (110) — 84 — 6
Денни Хьюм — 112 (86) — 8 — 1
Джеймс Хант — 92 (49) — 10 — 1
Ники Лауда — 172 (58) — 25 — 3
Хуан Пабло Монтойя — 95 (26) — 7 — 0
Ален Прост — 202 (109) — 51 — 4
Кими Райкконен — 315 (88) — 21 — 1
Питер Ревсон — 31 (23) — 2 — 0
Айртон Сенна — 161 (96) — 41 — 3
Джон Уотсон — 153 (74) — 5 — 0.
Этапы голосования будут в течение месяца проводиться на страницах «Макларена» в «Твиттере» и «Инстаграме».
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