Формула-1 больше не будет откладывать внедрение нового регламента

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что руководство серии не намерено больше затягивать с внедрением нового регламента. По словам функционера, правила вступят в силу с 2022 года.

«Думаю, ряд команд хотели переноса ещё на один год. Но мне кажется, что справедливым решением был перенос регламента на 2022 год, это было оправданное решение. Эта инициатива была призвана сделать спорт более целесообразным с экономической точки зрения.

Нынешние машины настолько сложны, что чем больше ты тратишь денег, тем быстрее они едут. Нам нужно немного изменить ситуацию, чтобы деньги не были определяющим фактором в конкурентоспособности. Мы по-прежнему хотим видеть победы великих команд, но побеждать должны лучшие. Мне кажется, что с внедрением нового регламента мы увидим другой уровень конкуренции. Регламент определённо вступит в силу в 2022 году", — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

Напомним, сначала планировалось, что новые правила будут введены уже в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса боссы серии решили перенести изменения на 2022 год.