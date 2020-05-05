Зак Браун: клиентские болиды должны отдаваться командам бесплатно

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями об инициативе к возвращению практики использования клиентских болидов. По его словам, если решение будет принято, то команды должны будут предлагать машины своим клиентам бесплатно.

«Я бы сказал, что если мы пойдём в этом направлении, то производители должны будут отдавать машины клиентским командам бесплатно. Это ничего не будет стоить. Все запчасти, идеи уже будут готовы. Так что если речь идёт об экономии для команд, то надо просто отдавать машины», — приводит слова функционера Motorsport.

Напомним, в последнее время с идеей о возвращении клиентских болидов часто высказывается глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Подобные инициативы высказываются на фоне грядущего экономического кризиса