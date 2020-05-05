Алонсо определился с планами и пообещал скоро их огласить

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что уже определился с дальнейшими карьерными планами и пообещал рассказать о них в ближайшем будущем. Испанец намекнул, что перенос изменения регламента Формулы-1 на 2022 год может отложить его возвращение в «Большие призы».
«Я хотел получить другой опыт, вроде гонок в чемпионате WEC, «Дайтоны» или «Дакара». Хотел оставить Формулу-1 немного в стороне. Всегда говорил, что новый регламент Формулы-1 может вновь пробудить во мне голод, но теперь внедрение правил перенесено на 2022 год. Знаю, что буду делать в следующем году, и надеюсь скоро объявить об этом», — приводит слова Алонсо Marca.
Алонсо покинул Формулу-1 после завершения сезона-2018, но неоднократно заявлял, что не исключает возвращения в серию при определённых условиях.
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