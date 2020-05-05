Экклстоун: Формула-1 стала слишком безопасной
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что нынешняя Ф-1 стала чересчур безопасной. Функционер подчеркнул, что не хочет видеть серьёзные аварии, но отметил, что чемпионату не хватает былой остроты и рисков.
«Я согласен с тем, что Формула-1 стала слишком безопасной. По сравнению с тем, какой Формула-1 была в прошлом, она очень безопасна. Хочу прояснить, что я не хочу видеть серьёзные аварии или травмы гонщиков. Но мы потеряли некоторое напряжение, у нас больше нет момента хождения по лезвию ножа», — приводит слова Экклстоуна Motorsport-Total.
Напомним, с 2018 года на болидах Формулы-1, Формулы-2, Формулы-3 и Формулы-E в обязательном порядке устанавливается новая система безопасности «гало».
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