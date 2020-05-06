Шиков: готовим для дрифта абсолютно новую 1000-сильную «Тойоту»

Пилоты команды «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим», которая в 2020 году будет выступать в серии RDS GP в расширенном составе, поделился мнением о предстоящем сезоне.
«Спасибо за то, что увидели в нас потенциал и доверили проехать вместе ещё один год. В прошлом сезоне нам немного не хватило удачи, а так у нас отличная команда. Рад видеть в „Лукойл Рейсинг“ новых пилотов, они дадут нам возможность бороться за большой кубок», — отметил Кристапс Блушс.
«В новом сезоне я снова поеду в команде „Лукойл Рейсинг“. Надеюсь, несмотря на задержку сезон пройдёт по плану. Как и прежде, для меня большая честь выступать за команду с таким опытом в автоспорте. Постараюсь сделать всё возможное для максимального результата, а учитывая, что работать в такой команде одно удовольствие, уверен, что у нас всё получится. У 2020 году у меня будет абсолютно новый и перспективный автомобиль, который даст больше возможностей бороться за победы, так что с нетерпением жду начала гоночного сезона», — пояснил Алексей Головня.
Помимо Блушса и Головни, которые в составе российской команды провели её дебютный сезон в Russian Drift Series в 2019 году, в новом сезоне их напарниками станут два новых дрифтёра.
«Этот сезон для меня особенно важный, т.к. мы с партнёрами по команде, Кристапсом Блушсом и Алексеем Головней, готовим для дрифта абсолютно новую 1000-сильную Toyota GR Supra. Этот один из первых проектов в Европе и первый в России, поэтому нам нелегко, но очень интересно. Хочу поблагодарить „Лукойл Рейсинг“ и компанию Toyota Russia за оказанное доверие и поддержку в сезоне-2020», — заявил Никита Шиков.
«В этом году мне предстоит выступать за „Лукойл Рейсинг“, где моими напарниками станут одни из лучших пилотов мира, с гигантским опытом за плечами. У меня очень большие планы на этот сезон. Мы готовили автомобиль с максимальным уровнем дотошности и сейчас всё готово, мы просто ждём, когда можно будет приехать на автодром. После окончания пандемии в моих планах интенсивный режим тренировок, для того чтобы быть в полной готовности, проехать чемпионат во всеоружии и помочь нашей слаженной команде подниматься на первую ступень пьедестала в командном зачёте», — подчеркнул Никита Фетисов.
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона RDS GP-2020 был отложен с мая на июль.
Календарь сезона-2020 Russian Drift Series:
- 11-12 июля — Москва, Moscow Raceway;
- 25-26 июля — Рязань, Atron Circuit;
- 8-9 августа — Нижний Новгород, NRing;
- 29-30 августа — Санкт-Петербург, «Игора Драйв»;
- 12-13 сентября — Москва, ADM Raceway;
- 17-18 октября — Сочи, «Сочи Автодром».
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