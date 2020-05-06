В Австрии заявили, что ситуация с коронавирусом перед Гран-при Ф-1 выглядит стабильной

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране на данный момент остаётся стабильной и не угрожает проведению Гран-при Формулы-1.
«У нас нет свидетельств заметного увеличения числа вспышек в отдельных районах страны. Ситуация весьма стабильна. Это действительно очень позитивный момент», — приводит слова Аншобера GPblog.
Предполагается, что этап в Австрии может состоять сразу из двух гонок. Обе они пройдут без зрителей. По данным различных источников, аналогичный сценарий может быть использован для Гран-при Великобритании и Венгрии.
Ранее управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что сотрудники паддока после возобновления чемпионата мира в июле будут проверяться на коронавирус каждые два дня, а члены разных команд не смогут контактировать между собой.
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