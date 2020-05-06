В «Макларене» заявили, что Формуле-1 нужна такая же жёсткая конкуренция, как в IndyCar

Глава «Макларена» Зак Браун выразил мнение, что Формуле-1 нужно добиться такого же уровня конкуренции, как в IndyCar. Он считает важным, чтобы болельщики хотя бы на нескольких этапах могли увидеть неожиданного победителя.



«Мы все хотим видеть в Формуле-1 то, что предлагает IndyCar в качестве гоночного продукта с точки зрения конкуренции. Не с технической стороны, поймите меня правильно. Формула-1 всегда будет Формулой-1, а IndyCar — это IndyCar. Я имею в виду, когда у вас 17 гонок в календаре, то одна из больших команд всегда выиграет чемпионат, но было бы здорово видеть трёх или четырех неожиданных победителей этапов в году.

Если вы приедете на Гран-при Детройта, то вряд ли сможете предсказать, кто победит. Это могут сделать около 10 гонщиков. Не четыре или пять, а вдвое больше. И даже пилоты, не входящие в топ-10 или топ-15, могут выстрелить два-три раза в год. Этого никогда не бывает в Формуле-1. Во всяком случае я не могу вспомнить, когда у нас в последний раз был неожиданный победитель Гран-при.

Если мы сможем ужесточить конкуренцию, то большие команды всё ещё будут брать чемпионаты. Но нам не нужно, чтобы тотальный хаос приводил к неожиданной победе. Я говорю о роли таких факторов, как неудачный пит-стоп или плохая командная работа, а не о тотальной свалке на трассе», — приводит слова Брауна Motorsport.