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Норрис устроил завал и заблокировал въезд на пит-лейн в виртуальной гонке

Норрис устроил завал и заблокировал въезд на пит-лейн в виртуальной гонке
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис устроил завал на въезде на пит-лейн во время одной из гонок виртуальной серии Supercars.

Соревнования для Ландо складывались не лучшим образом с самого начала. Во время практики он отключился от сервера из-за проблем с интернетом. А в квалификации на трассе «Спа-Франкоршам» испортил свой быстрый круг в первом же повороте.

Пилоту «Макларена» всё же удалось проявить себя. Во время первой гонки он финишировал на подиуме после того, как лидеры столкнулись впереди. Во втором заезде с реверсивной решётки Ландо отлично прорывался до момента, когда Крис Питер не свернул на пит-лейн, задев Норриса. Гонщик «Макларена» решил вернуться, чтобы также совершить пит-стоп, и устроил завал.

Видео доступно на странице Planet F1 в «Твиттере».

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