Боттас считает, что вынужденная пауза поможет некоторым пилотам Ф-1 вернуть мотивацию

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил уверенность, что вынужденная пауза в Формуле-1 из-за коронавируса может помочь некоторым гонщикам вернуть утраченную из-за длительного прессинга мотивацию. Он объяснил это на своём примере.



«Возможно, эта пауза не так плоха. Ею нужно правильно распорядиться. Обычный сезон – непростая штука, особенно если вы сами себя прессингуете. Есть риск психологического истощения. Как для гонщиков, так и для других сотрудников команды.

Вам просто нужно прислушиваться к себе. Когда у вас есть шанс, иногда необходимо быть немного эгоистичным, делать то, что вы хотите, находить способ отдохнуть. Нельзя жить Формулой-1 24 часа в сутки круглый год.

Я почувствовал это на себе. Был слишком сосредоточен, в моей жизни практически ничего не осталось, кроме Формулы-1. Это привело к моральному истощению. Я начал терять мотивацию и любовь к спорту. Но извлёк уроки. Теперь у меня достаточно смелости, чтобы взять отпуск, когда он мне необходим», — приводит слова Боттаса The Race.