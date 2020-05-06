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Норрис: двигатели «Мерседес» — лишь одно из 100 тысяч улучшений, которые нужны «Макларену»

Норрис: двигатели «Мерседес» — лишь одно из 100 тысяч улучшений, которые нужны «Макларену»
Авто / Формула-1 0

По словам Ландо Норриса, переход «Макларена» на силовые установки «Мерседес» в следующем году — это лишь одно из многих усовершенствований, которые необходимо сделать команде, чтобы бороться за победы.

«С нетерпением жду, когда команда переключится на двигатели «Мерседес». Мы верим, что это поможет нам сделать шаг вперёд. Но это далеко не всё, что нужно «Макларену». Нам нужно отыграть большое отставание, работая с шасси, а не рассчитывать лишь на одни силовые установки. В Формуле-1 есть много вещей, которые являются частью машины и влияют на скорость. Двигатель — одна из сотен тысяч таковых.

Да, мы с нетерпением ждём этой модернизации. Определённо она поможет нам стать лучше. Но «Макларену» нужно изо всех сил отработать до конца этот сезон и лишь потом переключаться на следующий», — приводит слова Норриса RaceFans.

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