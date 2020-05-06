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Хьюз: что помешает Вольфу поднять себе зарплату и вложить деньги в команду?

Хьюз: что помешает Вольфу поднять себе зарплату и вложить деньги в команду?
Авто / Формула-1 0

Известный журналист Марк Хьюз считает, что контроль за соблюдением ограничения бюджетов станет сложной задачей.

«Каждая из 10 команд организована уникально и имеет собственные взгляды на потолок расходов. Речь должна идти не только о тратах команды, но и об операционных издержках. К примеру, у „Мерседеса“ структура такова, что 30% команды принадлежит Тото Вольфу. Его зарплата выведена из лимита, так что мешает ему увеличить себе зарплату и инвестировать эти деньги в команду?

Взамен он может получить увеличенную долю акций. Это не значит, что так и будет, но я хотел показать, насколько сложной может оказаться ситуация. А может ли Джин Хаас сделать себя сотрудником и вкладывать деньги в команду таким же образом?» — написал Марк Хьюз в своей колонке на The Race.

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