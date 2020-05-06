Пилоту IndyCar угрожают расправой после инцидента во время виртуальной гонки

Неназванный пилот IndyCar получил угрозы физической расправы за инцидент во время виртуальной гонки серии, прошедшей 2 мая 2020 года. Напомним, на последнем круге дистанции чемпион IndyCar 2016 года Симон Пажно, будучи круговым, принял решение притормозить лидирующего Ландо Норриса, чтобы помешать представителю Формулы-1 выиграть гонку IndyCar.



Инцидент с Симоном Пажно и Ландо Норрисом был не единственным произошедшим на последнем круге гонки IndyCar. Американский пилот Сантино Феруччи также спровоцировал аварию и признался, что пошёл на это лишь потому, что речь идёт о виртуальных гонках.



«Мне сказали, что по крайней мере один из пилотов, участвовавших в субботней драме iRacing в IMS, получал угрозы расправы через сообщения в социальных сетях», — написал в своём «твиттере» журналист Маршалл Прует.



Джимми Бродбент, участвующий в виртуальных гонках Формулы-1, сообщил, что ему также угрожали расправой за столкновение с Ландо Норрисом во время виртуального Гран-при.