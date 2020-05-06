Абитебуль: Риккардо — один из вариантов, но есть и другие

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился своими мыслями о возможном продлении контракта с Даниэлем Риккардо.
«Это сложный вопрос как для нас, так и для самого Даниэля. Нам нужно оценить ход этого сезона, для того чтобы принять решение. Этот сезон будет вторым для Даниэля в нашей команде. У нас намечены ключевые моменты для переговоров о контракте, но в итоге началась пандемия. Сейчас времени стало гораздо меньше, Риккардо хочет знать свои варианты на будущее.
Разумеется, для нас Риккардо — один из вариантов, но есть и другие. Отсутствие гонок осложняет принятие решений, но нам не под силу что-то изменить. Мы ведём обсуждение вопроса контракта с президентом Жеромом Столлом и Аленом Простом, поскольку он стратегически важен для будущего коллектива», — приводит слова Сириля Абитебуля Auto Hebdo.
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