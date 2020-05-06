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Квят: Россия — по-прежнему важная часть меня

Квят: Россия — по-прежнему важная часть меня
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об отношении к двум странам, где он провёл большую часть жизни. В 11 лет Квят с семьёй переехал из России в Италию ради выступления в итальянских и международных картинговых чемпионатах. Сейчас Даниил живёт в Монако.

«Россия — по-прежнему важная часть меня: язык, мои корни… Думаю, я по-прежнему чаще всего размышляю на русском языке. Но, конечно, за время жизни в Италии я впитал и много итальянских черт: я провёл много времени с итальянцами, итальянскими командами. Без сомнений, Италия тоже в моём сердце. Я люблю обе страны.

Мне всегда нравилось путешествовать по миру, но не знаю, где была бы моя „база“, если бы не гонки. Нужно найти место, к которому лежит душа. Сейчас это Монако. А вообще, наверное, Италия — это та страна, где мне хотелось бы проводить большую часть времени. Многие люди переезжают из одной страны в другую, потому что хотят чего-то нового. В моём случае переезд был связан с работой, но мне трудно сказать, где бы я оказался, если бы не гонки. Всё в жизни имеет свой смысл», — рассказал Квят в подкасте Beyond the grid.

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